У Краматорську двоє патрульних вимагали хабара у п'яних водіїв (фото)

СБУ викрила схему хабарництва в патрульної поліції Краматорська

Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому. Фото: СБУ

Служба безпеки України в Донецькій області викрила на хабарі двох поліцейських сектору реагування патрульної поліції Краматорського райуправління Нацполіції.

Як розповіли в пресслужбі СБУ, лейтенант і сержант поліції протягом декількох місяців систематично вимагали хабарі від водіїв, затриманих на водінні в нетверезому стані. В обмін на хабар обіцяли не притягати до відповідальності. "Такса" стартувала від 17 тисяч гривень.

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Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час отримання чергового хабара, більше 15 000 гривень, на одній з вулиць Дружківки.

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Що їм інкримінують

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Зараз зловмисникам оголошено про підозру за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

"Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми вимагання осіб та інших можливих фактів отримання патрульними хабарів", – йдеться в повідомленні.

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