Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🍎 Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

У Краматорську двоє патрульних вимагали хабара у п'яних водіїв (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
14 вересня, 12:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
СБУ викрила схему хабарництва в патрульної поліції Краматорська
Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому. Фото: СБУ
Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому. Фото: СБУ

Служба безпеки України в Донецькій області викрила на хабарі двох поліцейських сектору реагування патрульної поліції Краматорського райуправління Нацполіції.

Як розповіли в пресслужбі СБУ, лейтенант і сержант поліції протягом декількох місяців систематично вимагали хабарі від водіїв, затриманих на водінні в нетверезому стані. В обмін на хабар обіцяли не притягати до відповідальності. "Такса" стартувала від 17 тисяч гривень.

Реклама

Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час отримання чергового хабара, більше 15 000 гривень, на одній з вулиць Дружківки.

Читайте також:

$ 30 тисяч. Слідчому поліції Києва пропонували хабар після обшуку нарколабораторії

Що їм інкримінують

Реклама

Зараз зловмисникам оголошено про підозру за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

"Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми вимагання осіб та інших можливих фактів отримання патрульними хабарів", – йдеться в повідомленні.

Читайте інші новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 332 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нова "гола" сукня. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідеї для відпустки
Чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти