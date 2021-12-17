У Краматорську сталася пожежа в медустанові: згоріло кілька "швидких"

Сьогодні, 17 грудня, на території Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську сталася пожежа. На місці згоріло 10 машин швидкої допомоги.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Деталі
На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна Донецької області. Усіх працівників станції евакуювали. Причини виникнення пожежі встановлюють поліцейські.
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"Після отримання офіційних висновків від ДСНС події будуть надані правову кваліфікацію", – стверджують у поліції.
З початку року понад 50 тисяч пожеж
З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 особи загинули, 986 постраждали. Найбільше спалахів – 19 774 – було у житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки.
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