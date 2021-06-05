На Луганщині дівчинка-підліток зірвалася з висоти. Подробиці трагедії

У місті Лисичанськ Луганської області загинула 13-річна дівчинка. Вона впала з недобудови та від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, загибла разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли по покинутому будинку на вул. Глінки. Піднявшись на 2-й-3-й поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась і впала.

Поліція почала кримінальне провадження. Фото: ГУНП

В рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею "умисне вбивство" з поміткою "нещасний випадок", проводяться слідчі дії.

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"Звертаємося до батьків та всіх дорослих – поговоріть зі своїми дітьми щодо небезпек, які можуть спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промзонах. В разі, якщо ви побачили неповнолітніх у потенційно небезпечних місцях, зробіть зауваження або зателефонуйте до поліції "102", – додали в поліції.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині загинув школяр на екскурсії біля водоспаду.

Також нагадаємо, у Черкасах помер хлопчик, який отримав кулю на занятті в тирі.

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