У Луганській області готували диверсію: СБУ знайшла цілий схрон з вибухівкою

СБУ виявила в Луганській області схрон так званої "ЛНР" для здійснення диверсій. Серед вилученого — снаряди до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Тайник був обладнаний в покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.
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За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для здійснення диверсій.
При огляді схованки правоохоронці вилучили:
- 13 протитанкових мін ТМ-62М і 13 детонаторів до них;
- 7 снарядів до ручного протитанкового гранатомета;
- 2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;
- 8 бойових гранат із запалами.
У спецоперації брали участь співробітники:
- Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях;
- Національної поліції;
- Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Вбивав поранених українських військових: СБУ затримала розвідника "ДНР"
Раніше ми повідомляли, що контррозвідники СБУ затримали в Києві бойовика так званої "ДНР". Він був у складі угруповання, яке в 2014 році ліквідовувало поранених у бою військових сил АТО.
Крім того, бойовик проводив розвідку, результатом якої були артилерійські обстріли позицій Збройних сил України.
Бойовика затримали в Києві
СБУ затримала зловмисника в одному з хостелів столиці. У Київ він приїхав з окупованого Криму.
Затриманий – житель тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань. У складі "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків брав активну участь у збройному протистоянні підрозділам сил АТО.
Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в участі в терористичній групі. Суд його арештував.
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