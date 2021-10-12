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У Луганській області готували диверсію: СБУ знайшла цілий схрон з вибухівкою

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 жовтня, 15:22
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Тайник був обладнаний в покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас
СБУ запобігла диверсію на Луганщині. Колаж: "Сьогодні"
СБУ запобігла диверсію на Луганщині. Колаж: "Сьогодні"

СБУ виявила в Луганській області схрон так званої "ЛНР" для здійснення диверсій. Серед вилученого — снаряди до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Тайник був обладнаний в покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для здійснення диверсій.

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При огляді схованки правоохоронці вилучили:

  • 13 протитанкових мін ТМ-62М і 13 детонаторів до них;
  • 7 снарядів до ручного протитанкового гранатомета;
  • 2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;
  • 8 бойових гранат із запалами.

У спецоперації брали участь співробітники:

  • Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях;
  • Національної поліції;
  • Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вбивав поранених українських військових: СБУ затримала розвідника "ДНР"

Раніше ми повідомляли, що контррозвідники СБУ затримали в Києві бойовика так званої "ДНР". Він був у складі угруповання, яке в 2014 році ліквідовувало поранених у бою військових сил АТО.

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Крім того, бойовик проводив розвідку, результатом якої були артилерійські обстріли позицій Збройних сил України.

Бойовика затримали в Києві

СБУ затримала зловмисника в одному з хостелів столиці. У Київ він приїхав з окупованого Криму.

Затриманий – житель тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань. У складі "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків брав активну участь у збройному протистоянні підрозділам сил АТО.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в участі в терористичній групі. Суд його арештував.

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