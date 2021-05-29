На Луганщині копи піймали бойовика "ЛНР". Чоловік розповів про "службу" в окупантів

У Луганській області поліцейські викрили бойовика так званої "ЛНР". Ним виявився 24-річний житель Сєвєродонецька.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, підозрюваний у 2015 році вступив до лав так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату в Луганську.
За словами чоловіка, через півроку через конфлікт з командиром і погані умови служби він залишив лави батальйону і поступив в інший батальйон бойовиків – "Брянка СРСР".
За свою "службу" чоловік отримував зарплату в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх ряди і поїхав на заробітки в РФ.
Надалі повернувся на підконтрольну Україні територію в рідне місто Сєвєродонецьк.
В рамках відкритого за даним фактом кримінального виробництва за статтею "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" чоловікові повідомлено про підозру.
Слідчі завершують слідство і найближчим часом направлять до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.
Раніше ми повідомляли, що СБУ виявила в рядах ЗСУ бойовика зі "спецназу ДНР".
Також нагадаємо, у Києві в метро затримали бойовика "ДНР".
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