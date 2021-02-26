У Луганській області виявили схрон боєприпасів бойовиків (фото)

У Луганській області СБУ виявила арсенал зброї, боєприпаси і вибухівку диверсійної групи бойовиків.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, серед вилученого – протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" і реактивний піхотний вогнемет "Джміль", виробництва РФ.

За оперативними даними, схованку залишили учасники диверсійної групи незаконних збройних формувань, причетних до підривів об'єктів критичної інфраструктури у Донецькій і Луганській областях в 2014 році.

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Зі схрону, закладеного на території покинутої захисної споруди колишнього заводу у Лисичанську, правоохоронці, серед іншого, вилучили:

5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 і РПГ-26;

понад 100 гранатометних пострілів;

24 артилерійські снаряди;

майже 8 кілограмів тротилу;

понад кілограм пластиду;

10 бойових гранат різних модифікацій;

2 мінометні міни;

протипіхотну міну;

кумулятивний заряд;

6 капселів-детонаторів;

2 димові шашки;

17 запалів різних модифікацій;

понад 8 тисяч набоїв різних калібрів.

Виявлені засоби ураження направлені на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Раніше ми повідомляли, що схрон зі зброєю і боєприпасами виявили і в лісосмузі у Луганській області.

Також нагадаємо, у Харківській області знайшли величезний тайник з вибухівкою і боєприпасами.

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