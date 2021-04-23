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У Луганській області побудують Дзвін примирення (фото)

23 квітня, 00:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Таких дзвонів в Україні побудують всього чотири, перший з них встановлять в Міловому до 8 травня

У Луганській області визначили місце, де буде встановлено Дзвін примирення.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

"Коли скінчиться ця неоголошена війна, нам доведеться багато кого пробачити. Та це буде дуже важко. Тому Дзвін примирення є дуже знаковим", – підкреслив голова Луганської Сергій Гайдай.

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Таких дзвонів в Україні побудують всього чотири. Перший з них встановлять в Міловому до 8 травня – День пам'яті і примирення.

Також там буде реставровано Меморіальний комплекс "Україна-визволителям", на території якого і встановлять пам'ятний знак.

Як ми раніше писали, в Сватові Луганської області завершена реконструкція міської лікарні, яка проводилася в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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війна дзвін Луганська область
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