У Луганській області затримали кримінального авторитета зі списку санкцій РНБО (фото)

У Луганській області затримали трьох громадян Грузії, серед яких був кримінальний авторитет, що перебував у списку санкцій РНБО (Ради національної безпеки і оборони).

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Про це повідомили в Нацполіціі.

Трьох громадян Грузії викрили оперативники Управління карного розшуку та Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ спільно зі співробітниками СБУ, УПП, бійцями батальйону поліції особливого призначення, Управління міграційної поліції та інших оперативних підрозділів ГУНП в Луганській області.

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"У ході перевірки встановлено, що чоловік перебуває в списку санкцій згідно з додатком №1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про їх примусове повернення на батьківщину.

Також нещодавно ми писали про те, що в Києві затримали бойовика "ЛНР", який прибув у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.