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У Луганській області завершують будівництво траси Н-21 Старобільськ – Донецьк

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
18 серпня, 10:47
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40 км автодороги відновили в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"
Зараз робочі наносять дорожню розмітку. Фото: facebook.com/lg.ukravtodor
Зараз робочі наносять дорожню розмітку. Фото: facebook.com/lg.ukravtodor

На Луганщині завершують ремонт траси Н-21 Старобільськ – Луганськ – Кришталевий – Макіївка – Донецьк від Старобільська до Новоайдару.

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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Луганської області.

Дорога проходить через населені пункти Старобiльськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денижникове, Новоайдар.

Днями дорожники встановили автопавільйони у місцях зупинок транспорту. Наразі робочі закінчують влаштування бар’єрного та пішохідного огородження, наносять дорожню розмітку, встановлюють сигнальні стовпчики та освітлення.

На виїзді із Старобільська підготували площадку для встановлення пересувного габаритно-вагового комплексу (ГВК) для контролю вантажівок.

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"До ремонту на деяких ділянках на маршруті від Старобільська до Новоайдару дорожнє покриття було абсолютно зношене, а пересуватися по такій дорозі було небезпечно. Дорога була розбита ще під час активних бойових дій, коли нею пересувалася важка техніка. Окрім того, тут дуже інтенсивності рух великовантажного транспорту", – повідомляють в автодорі.

Минулого року виконали основні роботи та забезпечили проїзд. Цього року на трасі Н-21 повністю завершать ремонтні роботи.

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На території Луганської області налічується 5912 км автомобільних доріг загального користування, у тому числі на контрольованій території – 3629 км. Мережа автомобільних доріг загального користування державного значення налічує 1200 км.

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У 2021 році на Луганщині в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати 241 км доріг державного значення. Упродовж двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточним ремонтом буде охоплено 461 км доріг. Це більш ніж третина доріг державного значення області.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

"Велике будівництво" Зеленського

Нагадуємо:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" завершиться, коли "закінчаться погані дороги".
  • В кінці 2020 года Офіс генпрокурора почав перевірку дотримання законодавства при будівництві об'єктів інфраструктури на виконання програми "Великого будівництва".
  • За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт в рамках "Великого будівництва", 866 виробництв розслідувалися за станом на 1 грудня 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі історична подія – Хортицю з'єднали мостом з містом.

Також нагадаємо, у Хмельницькій області почали ремонт траси Житомир – Чернівці.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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