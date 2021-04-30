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У Маріуполі дитина провалилася у каналізацію: пролетіла більше трьох метрів

30 квітня, 18:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Крики хлопчика почула випадкова перехожа, вона і викликала рятувальників – де були батьки дитини

У Донецькій області семирічний хлопчик впав у каналізаційний колодязь. Дитина пролетіла три метри вниз і зламала ногу.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Інцидент стався пізно увечері в приватному секторі в Маріуполі. Люк був у неосвітленому місці і повністю відкритий. Крики з-під землі почула випадкова перехожа, вона і викликала рятувальників.

За годину працівники ДСНС дістали дитину з ями і передали медикам. Чому хлопчик пізно ввечері сам бродив по вулиці і де в цей час були його батьки – тепер з'ясовує поліція.

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Нагадаємо, раніше в Рівненській області трактор наїхав на чотирирічного хлопчика. Дитину госпіталізували у відділення реанімації.

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Крім того, під Дніпром в селі Братське водій Peugeot збила двох дітей – 12-річних хлопчика і дівчинку.

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