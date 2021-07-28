У Маріуполі в море вилили токсичну фарбу. Вода стала червоною – фото і відео

Рятувальники огородили забруднену ділянку, щоб речовина не потрапила в акваторію Азовського моря

Фарба потрапила в Азовське море. Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі на Центральному пляжі розлили фарбу в море. Весь берег став червоного кольору, стався замор малька бичка. Збиток від токсичної фарби оцінили в 1500 гривень, винуватця оштрафують на 136 гривень.

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Про це повідомила Держекоінспекція Донецької області, пише сайт Маріуполя.

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У документі написали, що винного притягнули до відповідальності за статтею 59 ч.1 Кодексу України, він добровільно виплатив штраф.

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У ДСНС додали, що рятувальники встановили бонове загородження на ділянці міського пірсу, щоб фарба не потрапила в акваторію Азовського моря.

Нагадаємо, в Одесі Держпродспоживслужба тимчасово заборонила купатися в морі через потужні зливи, які пройшли 22 липня.

Крім того, у Києві з 17 липня на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися і вивісили червоні прапори. Однак такі заходи ввели для профілактики.