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У МЗС України жорстко відповіли на заяви РФ про її "посередництво" на Донбасі

13 лютого, 23:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Росії нагадали, хто почав війну майже 7 років тому

В Україні обурені останніми заявами Міністерства закордонних справ Російської Федерації про її нібито посередницьку роль у мирному врегулюванні на Донбасі.

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Про це йдеться у заяві українського МЗС.

"Наполегливі твердження російських офіційних осіб про начебто "посередницьку" роль Росії у мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія від першого дня збройного конфлікту не була і в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала і в якому продовжує брати участь", – зазначають дипломати.

У МЗС нагадали, що саме Росія почала неоголошену війну проти Україн майже сім років тому, вчинивши незаконну окупацію і спробу анексії Кримського півострова і почавши збройну агресію на Донбасі.

В українському зовнішньополітичному відомстві також підкреслили, що незаконний перетин неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону транспортними ешелонами і військовою технікою для посилення і ротації збройних формувань РФ триває і став постійною практикою.

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"Це факти, які зафіксовані, підтверджені і не підлягають сумніву. Документальні й інші свідчення ролі та прямої участі Росії у збройному конфлікті проти України передаються і надалі передаватимуться українською стороною до міжнародних юрисдикційних інституцій", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав переговори по Донбасу дуже складними.

Ми також повідомляли, що під час останнього загострення на Донбасі через порушення перемир'я збройними формуваннями Російської Федерації загинули двоє військових ЗСУ, поранення отримали чотири бійці.

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