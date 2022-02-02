В окупованому Донецьку шукають вибухівку в усіх вишах та школах

У середу, 2 лютого, надійшли анонімні повідомлення про замінування всіх вишів Донецька.
Про це повідомили у Telegram-каналі Donetchanyn.
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Як стало відомо, в окупованих містах Донецької області також надійшли повідомлення про замінування всіх навчальних закладів.
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Окупанти в Криму теж передають про анонімні повідомлення, які надходять на електронну пошту адміністрацій міст та районів Криму. Наразі проводять перевірку всіх будівель адміністрації.
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня у Хмельницькому "замінували" школу № 6. Повідомлення надійшло до поліції.
- В поліцію Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торговельні центри міста заміновані.
- У Києві надійшло повідомлення про мінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці до кол-центру СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
- У Миколаєві та Черкасах місцева влада вирішила перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано з постійними загрозами мінування навчальних закладів.
- 12 та 13 січня Україною прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.
У Рівному 20 січня перевіряють повідомлення про нібито замінування всіх шкіл. Дітей та вчителів евакуювали.
У четвер, 20 січня, у Києві знову "замінували" навчальний заклад. Надійшло повідомлення про закладену вибухівку в гімназії № 191.
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