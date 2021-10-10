В окупованому Донецьку в масштабному ДТП постраждали дев'ять людей – фото

Маршрутка №121 зіткнулася з легковиком в окупованому Донецьку – у Мережі пишуть про багатьох постраждалих

В окупованому Донецьку в ДТП потрапила маршрутка / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Донецьку в неділю, 10 жовтня, на пр. Ілліча сталося ДТП за участю автобуса №121 та легковика. У результаті постраждали дев'ять людей.

Про це повідомляється у соцмережах.

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За попередніми даними, загиблих немає, але є постраждалі. Зараз рух у районі ДТП ускладнений.

Пізніше "Керівник адміністрації" міста Олексій Кулемзін уточнив, що внаслідок аварії на пр. Ілліча постраждали дев'ять людей.

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Фото: Типовий Донецьк

У однієї з постраждалих ударом вибило зуби, ще у одного потерпілого зламаний ніс.

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