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В окупованому Донецьку в масштабному ДТП постраждали дев'ять людей – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 жовтня, 19:00
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Маршрутка №121 зіткнулася з легковиком в окупованому Донецьку – у Мережі пишуть про багатьох постраждалих
В окупованому Донецьку в ДТП потрапила маршрутка
В окупованому Донецьку в ДТП потрапила маршрутка / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Донецьку в неділю, 10 жовтня, на пр. Ілліча сталося ДТП за участю автобуса №121 та легковика. У результаті постраждали дев'ять людей.

Про це повідомляється у соцмережах.

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За попередніми даними, загиблих немає, але є постраждалі. Зараз рух у районі ДТП ускладнений.

Пізніше "Керівник адміністрації" міста Олексій Кулемзін уточнив, що внаслідок аварії на пр. Ілліча постраждали дев'ять людей.

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Фото: Типовий Донецьк

У однієї з постраждалих ударом вибило зуби, ще у одного потерпілого зламаний ніс.

Найчастіші причини ДТП в Україні

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Управління транспортом в стані сп'яніння.

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