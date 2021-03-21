В окупованій Горлівці помітили танки: відео

На окупованій частині Донецької області, у Горлівці, яка лежить недалеко від лінії розмежування, помітили танки.
Відео опублікував Telegram-канал "Військовий оглядач".
У коментарі зазначають, що відео було зроблено в суботу, 20 березня. Зважаючи на кадри, вулицею проїхало щонайменше шість танків.
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Раніше вже повідомляли, що на непідконтрольній Україні частині Донбасу незаконні збройні формування концентрують техніку і особовий склад. Уже помітили два таких пункти концентрації, їх видно на супутникових знімках.
Один пункт лежить дуже близько до лінії розмежування, у Горлівці. Це територія заводу "Еластомер", за 9 км від лінії. На цій території є цехи, де можна розмістити техніку і військових.
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