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В окупованій Горлівці помітили танки: відео

21 березня, 21:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Зважаючи на кадри, вулицею проїхало щонайменше шість танків

На окупованій частині Донецької області, у Горлівці, яка лежить недалеко від лінії розмежування, помітили танки.

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Відео опублікував Telegram-канал "Військовий оглядач".

У коментарі зазначають, що відео було зроблено в суботу, 20 березня. Зважаючи на кадри, вулицею проїхало щонайменше шість танків.

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Раніше вже повідомляли, що на непідконтрольній Україні частині Донбасу незаконні збройні формування концентрують техніку і особовий склад. Уже помітили два таких пункти концентрації, їх видно на супутникових знімках.

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Один пункт лежить дуже близько до лінії розмежування, у Горлівці. Це територія заводу "Еластомер", за 9 км від лінії. На цій території є цехи, де можна розмістити техніку і військових.

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Донбас танки горлівка бойовики
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