"У п'яному угарі": бойовики на УАЗі підірвалися на своїй же міні

/ Фото: Минобороны РФ
Поки на передовій не вщухають обстріли, у тилу бойовики підірвалися на автомобілі, наїхавши на свою ж міну. Втрати ворога встановлюються, але транспортний засіб точно знищено.
Про це йдеться в повідомленні 10-й гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Facebook.
Військові зазначають, що сталося це близько 13:00 в районі селища Бетманове (колишній Червоний Партизан), що на окупованій території.
"Представники російсько-окупаційних військ, скоріш за все знаходячись у п'яному угарі з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищено. У зв’язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості алкоголя у крові – не представляється можливим. Ще скільки пияк було в транспортному засобі, та що окрім них УАЗ перевозив – наразі встановлюється", – йдеться в повідомленні.
У той же час українські військові продовжують дотримуватися домовленостей про режим припинення вогню.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні ми показували відео знищення бойовика за допомогою квадрокоптера.
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