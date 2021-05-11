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"У п'яному угарі": бойовики на УАЗі підірвалися на своїй же міні

11 травня, 17:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські військові з гірсько-штурмової бригади розповіли, де окупанти примудрилися наїхати на свою протитанкову міну

/ Фото: Минобороны РФ

Поки на передовій не вщухають обстріли, у тилу бойовики підірвалися на автомобілі, наїхавши на свою ж міну. Втрати ворога встановлюються, але транспортний засіб точно знищено.

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Про це йдеться в повідомленні 10-й гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Facebook.

Військові зазначають, що сталося це близько 13:00 в районі селища Бетманове (колишній Червоний Партизан), що на окупованій території.

"Представники російсько-окупаційних військ, скоріш за все знаходячись у п'яному угарі з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищено. У зв’язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості алкоголя у крові – не представляється можливим. Ще скільки пияк було в транспортному засобі, та що окрім них УАЗ перевозив – наразі встановлюється", – йдеться в повідомленні.

У той же час українські військові продовжують дотримуватися домовленостей про режим припинення вогню.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні ми показували відео знищення бойовика за допомогою квадрокоптера.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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