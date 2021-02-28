Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

У районі Луганського на міні підірвався український військовослужбовець

28 лютого, 08:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Він отримав осколкові поранення – його терміново госпіталізували

Бойовики на Донбасі ігнорують режим припинення вогню, незважаючи на оголошення перемир'я. За минулу добу, 27 лютого, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Реклама

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Луганське відкривали прицільний вогонь з 120 мм і 82 мм мінометів.

"Внаслідок підриву на міні отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних сил України. Пораненому оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні штабу.

Неподалік Миронівського бойовики вели вогонь з 82 мм мінометів, а поруч з Південним – ще і з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В тренді
"Не захотіли в музей? Піде на смітник". У харківській мерії скинули на підлогу Леніна (фото, відео)
Реклама

Біля Шрокиного відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поруч Пищевиком – з ручного протитанкового гранатомета. У передмісті Мар'їнки військовослужбовцями було зафіксовано кілька пострілів снайпера.

Вранці 28 лютого обстрілів не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі під обстрілами бойовиків загинув мирний житель .

Також на Донбасі загинули двоє військовослужбовців .

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

зброя Донбас ВСУ ООС

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українські військові вгамували російських снайперів: що відбулося на передовій
Українські військові вгамували російських снайперів: що відбулося на передовійДонбас
У Путіна відреагували на санкції проти Медведчука тривожною заявою щодо Донбасу
У Путіна відреагували на санкції проти Медведчука тривожною заявою щодо ДонбасуРосія
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків "ДНР" – соцмережіУкраїна
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиківДонбас
Упізнаватимуть за ДНК: подробиці загибелі трьох бійців на Донбасі
Упізнаватимуть за ДНК: подробиці загибелі трьох бійців на ДонбасіДонбас
На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений
На Донбасі загинув український військовий, ще один пораненийДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти