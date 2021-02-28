У районі Луганського на міні підірвався український військовослужбовець

Він отримав осколкові поранення – його терміново госпіталізували

Бойовики на Донбасі ігнорують режим припинення вогню, незважаючи на оголошення перемир'я. За минулу добу, 27 лютого, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Луганське відкривали прицільний вогонь з 120 мм і 82 мм мінометів.

"Внаслідок підриву на міні отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних сил України. Пораненому оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні штабу.

Неподалік Миронівського бойовики вели вогонь з 82 мм мінометів, а поруч з Південним – ще і з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Біля Шрокиного відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поруч Пищевиком – з ручного протитанкового гранатомета. У передмісті Мар'їнки військовослужбовцями було зафіксовано кілька пострілів снайпера.

Вранці 28 лютого обстрілів не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі під обстрілами бойовиків загинув мирний житель .

Також на Донбасі загинули двоє військовослужбовців .

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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