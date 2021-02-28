У районі Луганського на міні підірвався український військовослужбовець

Бойовики на Донбасі ігнорують режим припинення вогню, незважаючи на оголошення перемир'я. За минулу добу, 27 лютого, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Так, в районі населеного пункту Луганське відкривали прицільний вогонь з 120 мм і 82 мм мінометів.
"Внаслідок підриву на міні отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних сил України. Пораненому оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні штабу.
Неподалік Миронівського бойовики вели вогонь з 82 мм мінометів, а поруч з Південним – ще і з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Шрокиного відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поруч Пищевиком – з ручного протитанкового гранатомета. У передмісті Мар'їнки військовослужбовцями було зафіксовано кілька пострілів снайпера.
Вранці 28 лютого обстрілів не зафіксовано.
Раніше ми повідомляли, що на Донбасі під обстрілами бойовиків загинув мирний житель .
Також на Донбасі загинули двоє військовослужбовців .
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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