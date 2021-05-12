У школі Луганської області діти влаштували різанину: хлопчик у лікарні

Між двома підлітками почалася бійка, під час якої молодший хлопчик порізав противника

У Луганській області на території школи учень вдарив хлопчика ножем. Постраждалого госпіталізували, зараз загрози життю немає.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що інцидент трапився на спортивному майданчику в місті Привілля. Про подію повідомила класний керівник потерпілого підлітка.

Копи встановили, що між двома хлопчиками стався конфлікт і учень 7 класу почав бити учня 5 класу. Тоді молодший школяр дістав кухонний ніж і двічі вдарив кривдника.

Поліцейські з'ясували, що ніж дитина принесла, щоб щоб вирізати рогатки. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, раніше в Харківській області на вокзалі чоловік кидався з ножем на людей. Його затримали правоохоронці.

Крім того, в Одеській області під час поминання померлих родичів сталося вбивство. Чоловік смертельно поранив свого знайомого.