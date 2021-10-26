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У штабі ООС спростували інформацію про нібито захоплення населеного пункту на Донбасі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 18:21
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Позиції українських військових залишаються незмінними
Позиції українських військових залишаються незмінними
Позиції українських військових залишаються незмінними / Фото: Колаж: Сьогодні

Пресслужба ООС спростовує інформацію про те, що українські військові зайняли село Старомар'ївка на Донеччині, на непідконтрольному Донбасі.

Про це пресслужба написала у Facebook.

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У соціальних мережах поширилася інформація про нібито захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне.

"Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування. Натомість, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Українська армія на Донбасі взяла під контроль село Старомар'ївка в Донецькій області. Воно лежить у "сірій зоні". Про це повідомляє Бабель, посилаючись на джерела.

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Цю інформацію спочатку почали поширювати бойовики та підконтрольні їм "ЗМІ" на окупованих територіях. А джерела видання у Міноборони України підтвердили, що ЗСУ повернули це село під контроль України.

Цей населений пункт розміщений неподалік села Гранітне, де регулярно точаться бої. За даними штабу ООС, сьогодні там ворог тричі вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Зазначається, що українські військові зайшли до Старомар'ївки увечері 25 жовтня і закріпилися там.

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Як ми вже писали, напередодні окупанти поранили двох українських військових, обстрілявши позиції ЗСУ.

Тим часом стало відомо, що т. зв. "ЛНР" просить призначити Медведчука у ТКГ для переговорів у Мінську. Представники бойовиків хочуть, щоб Київ усунув від переговорів нардепа Галину Третьякову.

ДонбасООС
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