Русский
$ 27,21
32,03
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

У т. зв. "ДНР" заявили про створення "оборонного комплексу"

20 липня 2021 1:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Терористи ОРДО намірилися розробляти і виробляти продукцію цивільного і військового призначення

Розграблений завод у Донецьку / колаж "Сьогодні"

Розграблений завод у Донецьку / колаж "Сьогодні"

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, який має намір вступити в "Єдину Росію", підписав "указ" про створення "оборонно-промислового комплексу".

Реклама

Про це з посиланням на "документ" повідомляє "Інтерфакс".

"З метою забезпечення реалізації державної політики в оборонно-промисловій сфері ДНР... постановляю: створити державну корпорацію "Алмаз", – цитує "указ" російське агентство.

Читайте також: Бойовики вдарили по Нью-Йорку, могла бути хімічна катастрофа: відео та фото

Серед основних функцій нової корпорації терористів зокрема заявлені розробка і виробництво продукції цивільного, військового та подвійного призначення.

В тренді
"Суїцидник на дорогу вискочив" – що говорять про ДТП рейсового автобуса в Рівненській області (оновлено)
Реклама

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти не забули про "Новоросію", "проєкт" нібито просто призупинили на деякий час.

А на початку року ватажки "Л/ДНР" на якомусь інтеграційному заході планували захоплення всього Донбасу без входження у Росію.

Ми також писали, що бойовики так званої "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти осіб, які нібито здійснювали замовні вбивства у Луганській області.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Не відмовилися від
Не відмовилися від "Новоросії": бойовики планують захоплення нових територій УкраїниДонбас
"Укрзалізниця" відновлює курсування електропотягів на Донбасі: маршрут та графікУкраїна
Бойовики вдарили по Нью-Йорку, могла бути хімічна катастрофа: відео та фото
Бойовики вдарили по Нью-Йорку, могла бути хімічна катастрофа: відео та фотоДонбас
На Донбасі знову атакували українські війська: де стріляли
На Донбасі знову атакували українські війська: де стрілялиДонбас
На Донбасі пройшла доба без обстрілів. Бойовики
На Донбасі пройшла доба без обстрілів. Бойовики "прокинулися" тільки цієї ночіДонбас
На Донбасі бойовики продовжують палити по ЗСУ: постраждали п'ятеро українських бійців
На Донбасі бойовики продовжують палити по ЗСУ: постраждали п'ятеро українських бійцівДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти