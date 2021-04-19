У ЗСУ показали найнебезпечнішу міну, яку з дрона встановили бойовики (фото)

Ворог не тільки закидає міни на нашу територію, а й пише на них послання українською мовою

Ситуація на Донбасі загострюється- ворог не припиняє обстріли і застосовує заборонені боєприпаси. Українські військові показали встановлену бойовиками протипіхотну міну ПОМ-2, яку неможливо розмінувати.

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Про це повідомляє 10-я гірничо-штурмова бригада.

Бійці повідомили, що цієї ночі ворог спочатку обстріляли Південне з 120-мм мінометів, а потім в районі населеного пункту Зайцеве з безпілотника здійснив дистанційне мінування наших територій, скинувши міну ПОМ-2

"19 квітня. Ранок почався весело. Все в порядку, всі живі, настрій бойовий", – написали військові.

На фото можна побачити, як від самої міни відходять малопомітні нитки-датчики (т.зв. павутинка), якщо їх зачепити – міна детонує.

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А напередодні журналіст Андрій Цаплієнко писав, як бойовики влаштовують провокації за допомогою таких мін. Він показав фото частини ПОМ-2, на якій ворог зробив напис українською мовою, ніби ця міна запущена українськими військовими. Окупанти намагаються поширювати пропаганду, що нібито українська армія вбиває мирних жителів.

"Мина пробила дах в одному з прифронтових будинків в Зайцевому. Носій міни відлітає в сторону, коли міна стає в бойове положення, відстрілюючи нитки-датчики. Тобто, при будь-яких обставинах ця деталь залишається цілою. І ось уявіть собі, що хтось із місцевих після вибуху знаходить цю залізяку, і читає на ній: "Наша земля Україна, слава нації, смерть ворогам". Бойовики маскуються під українців, налаштовуючи місцевих проти України", – написав він.

Раніше ми писали, що Росія озброює бойовиків забороненими в світі мінами, які пастками розкидають на лінії фронту.

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