У зоопарку Маріуполя народилося дитинча верблюда: як виглядає малятко (відео)

У Маріуполі в міському зоопарку народилося дитинча верблюда.
Журналісти "Сьогодні" вже відвідали заклад і побачили дитину.
Поки верблюденя живе разом з мамою і харчується молоком. На відео видно, що маленька тваринка поки невпевнено ходить. Ім'я їй ще не придумали, спочатку хочуть подивитися на характер.
Це вже п'яте дитинча верблюда, яке народилося у зоопарку за останні чотири роки.
Однак затримається тваринка в маріупольському зоопарку ненадовго. Як підросте і перестане харчуватися маминим молоком, його планують обміняти на іншу екзотичну тварину.
Нагадаємо, раніше в Миколаївському зоопарку народилися двоє левенят. Зараз вони живуть з мамою у закритому вольєрі. Скоро малюків відправлять в Африку. Розмістити їх в інших українських зоопарках проблематично, оскільки такі тварини є практично у всіх подібних установах.
Крім того, ми писали, що в зоопарку "12 місяців" у Київській області народилося дитинча жирафа.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк