У зоопарку Маріуполя народилося дитинча верблюда: як виглядає малятко (відео)

У маріупольському зоопарку самка верблюда народила дитинча – малятко потім обміняють на іншу тварину

У Маріуполі в міському зоопарку народилося дитинча верблюда.

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Журналісти "Сьогодні" вже відвідали заклад і побачили дитину.

Поки верблюденя живе разом з мамою і харчується молоком. На відео видно, що маленька тваринка поки невпевнено ходить. Ім'я їй ще не придумали, спочатку хочуть подивитися на характер.

Це вже п'яте дитинча верблюда, яке народилося у зоопарку за останні чотири роки.

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Однак затримається тваринка в маріупольському зоопарку ненадовго. Як підросте і перестане харчуватися маминим молоком, його планують обміняти на іншу екзотичну тварину.

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Нагадаємо, раніше в Миколаївському зоопарку народилися двоє левенят. Зараз вони живуть з мамою у закритому вольєрі. Скоро малюків відправлять в Африку. Розмістити їх в інших українських зоопарках проблематично, оскільки такі тварини є практично у всіх подібних установах.

Крім того, ми писали, що в зоопарку "12 місяців" у Київській області народилося дитинча жирафа.

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