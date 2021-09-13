Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Велике переселення: Росія спрощує процедуру переїзду для жителів "ЛНР", "ДНР"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 вересня, 19:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обіцяють допомогу в консультаціях і переїзді, а ось житло доведеться купувати самостійно
У російській глибинці чекають робочу силу з України / Колаж "Сьогодні"
У російській глибинці чекають робочу силу з України / Колаж "Сьогодні"

Росія вирішила спростити для жителів невизнаних "ДНР" і "ЛНР" умови участі в програмі по добровільному переселенню співвітчизників на територію Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на МВС РФ.

Реклама

Читайте також:

Проектом указу, підготовленим МВС РФ, пропонується змінити держпрограму для надання громадянам України, що мешкають в окремих районах Донецької та Луганської областей України, права подачі заяв на участь в цій програмі і отримання свідоцтва учасника держпрограми на території РФ.

До теперішнього часу жителі так званих "ДНР" і "ЛНР" могли подавати документи на участь в даній держпрограмі тільки через консульство РФ в Україні. Вони працюють в Києві, Одесі, Львові, Чернігові і Харкові.

Програма переселення

Реклама

В рамках програми переселення співвітчизників з-за кордону з 2007 року в Росії переїхали близько 960 тисяч людей. Їдуть з усього пострадянського простору і навіть з далекого зарубіжжя. Вибір для поселення невеликий – Красноярський, Приморський і Хабаровський край, Амурська, Іркутська, Калінінградська, Калузька, Липецька, Новосибірська, Тамбовська, Тверська і Тюменська області.

Читайте також:

Обіцяють:

  • надання сприяння в облаштуванні, в тому числі житловому, в працевлаштуванні, перенавчанні та при необхідності в перекваліфікації;
  • надання інформаційної, консультаційної, в тому числі юридичної допомоги;
  • компенсацію проїзду і перевезення речей.
Реклама

Житло або надається роботодавцем, або доводиться шукати і купувати його самостійно.

Громадянство надається по закінченню стандартного терміну проживання в Росії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.68

Євро (€)

31.58

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 205 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Кому не можна вакцинуватися від COVID-19
Запитай у лікаря
заводимо будильник:
MET GALA

14 вересня

Чим дивуватиме бал
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
6
4:12
2
Показати бiльше
Понеділок, 13 вересня
19:30
Дивись на:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Меган Фокс у "голій" сукні Mugler на MTV VMA
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідеї для відпустки
Чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти