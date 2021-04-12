Питання проведення виборів на Донбасі можуть винести на всенародний референдум – Стефанчук

У понеділок, 12 квітня, перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні можуть винести на всенародний референдум питання проведення виборів на непідконтрольному Донбасі.

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Про це він повідомив під час погоджувальної ради парламенту.

За словами Стефанчука, на всеукраїнський референдум повинні виноситися лише визначні для України питання. Адже це дуже важливо і досить затратно.

"... погоджуємося ми, що вибори на тимчасово окупованих територіях проводитимуться після повернення повного контролю над кордоном", – сказав перший віцеспікер Ради.

Якщо це питання все ж вирішать винести на референдум, то мова йтиме про те, проводити їх до відновлення контролю над кордоном чи після.

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Крім того, він допустив, що на референдум можуть винести питання вступу України в ЄС і НАТО.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", запропонований ним же минулого року.

Нагадаємо, що законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум був прийнятий голосами 252 народних депутатів у січні цього року.

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