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Нове загострення на Донбасі: поранені троє українських військових

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 серпня, 15:23
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Постраждалих доставили в лікарню – медики стежать за станом здоров'я пацієнтів
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні формування Російської Федерації 28 серпня продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників. В результаті поранення отримали троє військовослужбовців.

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Про це повідомляє Оперативно-тактична угруповання "Схід" в Facebook .

Військові отримали осколкові поранення.

"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться в повідомленні.

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Стосовно дій збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Рік режиму припинення вогню

27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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