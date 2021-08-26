Військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери (відео)

Зараз на фронті задіяні всі можливі заходи контрснайперської боротьби

Українські снайпері на Донбасі. Фото: Anastasia Vlasova/Reuters

На Донбасі за три дні загинули троє українських військових. Найбільше атакують ворожі снайпери.

Реклама

Як їх виявити – розповів український снайпер, з яким зустрівся військкор "Сьогодні" Олександр Махов.

"Кожен раз, коли ми приїжджаємо на позицію, бійці попереджають – працюють снайпери. Тому зайвий раз висовувати голову або камеру – не варто", – говорить Махов.

Дмитро – навчений війною. З укриття не висувається, а спостерігає за ворогом через трубу розвідника. Так можна залишитися живим.

Реклама

"Міняємо постійно місце дислокації для спостереження. Звідси подивилися, а потім відійшли по окопу і з іншого місця подивилися. І краще видно їх і менше видно нас", – говорить наш снайпер.

Воїни також розповіли про тактику снайперів.

"Починається кулеметний вогонь або автоматний вогонь, солдатик вискакує і снайпер працює по ньому. Звичайно, снайпер працює, зазвичай, в парі і працює на результат", – додає Дмитро.

Сергій знає всі тонкощі роботи снайперів, тому що і сам має такий досвід. Воює на Донбасі з 2014 року. Має декілька вдало виконаних бойових завдань на передовій. Каже – навчений стрілок вибирає таке місце, щоб вирахувати його було неможливо.

"Знайти можна, але це важко зробити. Тому що всі почали стріляти з глушником. Через це дуже розсіюється постріл. Незрозуміло звідки йде. Змінилися калібри, помінялися відстані. Він вже може працювати з 800 метрів з 1000 метрів. Їм не обов'язково підходити дуже близько", – додав Сергій.

Реклама

Читайте також:

Стріляють з гранатометів. Бойовики знову відкрили вогонь на Донбасі

Змінилося озброєння і в українській армії. Снайперська гвинтівка вітчизняного виробництва змінила застарілу радянську.

"Її дальність 800-1000 метрів. Дуже хороша гвинтівка. З неї подобається працювати", – зазначає Сергій.

Сергій вважає найефективнішою контрснайперською боротьбою – точний постріл з артилерії.

Реклама

"Якщо великі відстані і якщо не зрозуміло звідки він працює, можна тільки напрямок відстежити і запросити артобстріл по квадрату, де перебуває, ймовірно, снайпер", – додає Сергій.

Але піхотинець Володимир каже – часто немає часу чекати допомоги.

"Якщо вони починають по нас працювати, то даємо відповідь з усіх видів зброї, яке у нас є, щоб придушити їхні вогневі точки", – підсумував Володимир.

Зараз на фронті задіяні всі можливі заходи контрснайперської боротьби. Військові сподіваються, що це дозволить уберегти життя.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. У результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися.