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Війна повертається. Четвертий день на Донбасі гинуть бійці і є поранені

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
20 серпня, 09:41
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В результаті обстрілу постраждала від бойовиків і мирна мешканка
За тиждень три українських бійця загинули / Фото: колаж "Сьогодні"
За тиждень три українських бійця загинули / Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі активізувались бойовики – вони не просто безладно стріляють, а цілеспрямовано обстрілюють позиції ЗСУ. В результаті вже четвертий день від ворожий куль страждають і гинуть українські військові.

Понеділок

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16 серпня, поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню загинув український військовий. Ним виявився – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області.

Мазур – солдат 28 окремої механізованої бригади Збройних сил. Служив у військовій частині А0666 під Одесою – це, як відомо з відкритих джерел, 28-я окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів зимового походу.

У загиблого залишилася дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому. Хлопець був єдиною дитиною у матері, у нього є ще зведені брат і сестра. Брат теж служить в зоні ООС.

Спочатку хлопець служив під Одесою, а потім відправився на Донбас. Фото з соцмереж
Спочатку хлопець служив під Одесою, а потім відправився на Донбас. Фото з соцмереж

Вівторок

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У цей день, 17 серпня, бойовики 11 раз порушили режим припинення вогню ворожого вогню на Донбасі поранений український військовий. Він знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний. А українська сторона негайно повідомила про всі порушення СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Крім того, бойовики обстріляли Золоте-4 (Луганська область). В результаті обстрілу поранення отримала мирна мешканка. В результаті обстрілу жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували в лікарню в Лисичанську.

Середа

На Донбасі загинув боєць ЗСУ – він отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. А бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових.

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"В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

Відомо, що військовий загинув поблизу Новоолександрівки..

Четвер

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За минулу добу, 19 серпня, бойовики дев'ять разів порушили режим порушення вогню – в результаті обстрілів загинув український військовий. Боєць отримав поранення несумісні з життям.

Бойовики стріляли біля Кримського, Невельського, Новозванівки, Красногорівки, Південного, Новоолександрівки, Нью-Йорка. Також, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а в Донецькій області – ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

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