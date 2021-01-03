Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

ЗСУ добре покришили окупантів: стали відомі втрати бойовиків за 2020 рік

3 січня, 11:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тільки за час перемир'я небойових втрат понад 400 осіб

На Донбасі бойовики продовжують стрілятиі порушувати "режим тиші", однак за час перемир'я і самі понесли великі втрати навіть без допомоги українських військових. А ось за весь рік ЗСУ добряче пошарпали ворога.

Реклама

Офіцер розвідки української армії Сергій Нещадим написав в Facebook про втрати противника в 2020-м.

Зокрема, за даними української розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2020 року становили:

  • безповоротними – 389 осіб;
  • пораненими і травмованими – 611 осіб;
  • озброєння і військової техніки – 60 одиниць.

Втрати бойовиків з початку перемир'я (від 27 липня):

В тренді
В Ужгороді жінка народила четверню: фото малюків
  • безповоротними – 190 осіб;
  • пораненими і травмованими – 240 осіб.

"Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю та боєприпасами, підривів на власних мінних полях, вживання алкоголю і наркотичних речовин, спроб самогубства тощо. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та смерті в результаті хвороби", – написав Нещадим.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", позаминулого року противник теж недорахувався багатьох своїх бійців. Читайте детальніше про втрати бойовиків за 2019 рік.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас бойовики ООС втрати бойовиків

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Йдуть люті морози і знову ожеледиця: прогноз погоди на січень
Йдуть люті морози і знову ожеледиця: прогноз погоди на січеньУкраїна
Новорічне звернення Зеленського: повне відео
Новорічне звернення Зеленського: повне відеоПолітика
Росія може вивести війська з Донбасу: Кулеба назвав дві причини
Росія може вивести війська з Донбасу: Кулеба назвав дві причиниПолітика
"Самі ми не виживемо": у "Л/ДНР" визнали, що Росія їх не приєднає до себеДонбас
Новорічне звернення Зеленського до українців: повний текст
Новорічне звернення Зеленського до українців: повний текстПолітика
ЗСУ добре покришили окупантів: стали відомі втрати бойовиків за 2020 рік
ЗСУ добре покришили окупантів: стали відомі втрати бойовиків за 2020 рікДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти