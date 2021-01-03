ЗСУ добре покришили окупантів: стали відомі втрати бойовиків за 2020 рік

На Донбасі бойовики продовжують стрілятиі порушувати "режим тиші", однак за час перемир'я і самі понесли великі втрати навіть без допомоги українських військових. А ось за весь рік ЗСУ добряче пошарпали ворога.
Офіцер розвідки української армії Сергій Нещадим написав в Facebook про втрати противника в 2020-м.
Зокрема, за даними української розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2020 року становили:
- безповоротними – 389 осіб;
- пораненими і травмованими – 611 осіб;
- озброєння і військової техніки – 60 одиниць.
Втрати бойовиків з початку перемир'я (від 27 липня):
- безповоротними – 190 осіб;
- пораненими і травмованими – 240 осіб.
"Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю та боєприпасами, підривів на власних мінних полях, вживання алкоголю і наркотичних речовин, спроб самогубства тощо. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та смерті в результаті хвороби", – написав Нещадим.
Як повідомляли новини "Сьогодні", позаминулого року противник теж недорахувався багатьох своїх бійців. Читайте детальніше про втрати бойовиків за 2019 рік.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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