ЗСУ на Донбасі зазнали нових втрат

На Донбасі сьогодні внаслідок атаки бойовиків загинув український військовий. Ще один отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
За його словами, це сталося в районі шахти "Бутівка".
"У 72-й бригаді в результаті пострілу з протитанкового гранатомета противника по спостережному посту в нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець. Другий теж поранений", – розповів Хомчак.
Генерал, однак, стверджує, що ситуація на фронті під контролем і різких змін на передовій не відбувається. Ознак планування наступу противника теж не виявлено.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 20 лютого під Горлівкою бойовики взагалі відкрили вогонь по своїх позиціях з метою звинуватити українську армію в обстрілі й застосуванні важкого озброєння. Крім того, ворог бив ще і по мирних жителях.
Пізніше стало відомо про великі втрати в окупантів. Виявилося, що й українська армія дала хорошу відповідь. За різними даними, знищено не менше ніж 20 бойовиків, ЗСУ повністю рознесли позицію ворога.
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