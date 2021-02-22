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ЗСУ на Донбасі зазнали нових втрат

22 лютого, 15:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник атакував у районі шахти "Бутівка" з протитанкового гранатомета

На Донбасі сьогодні внаслідок атаки бойовиків загинув український військовий. Ще один отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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За його словами, це сталося в районі шахти "Бутівка".

"У 72-й бригаді в результаті пострілу з протитанкового гранатомета противника по спостережному посту в нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець. Другий теж поранений", – розповів Хомчак.

Генерал, однак, стверджує, що ситуація на фронті під контролем і різких змін на передовій не відбувається. Ознак планування наступу противника теж не виявлено.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 20 лютого під Горлівкою бойовики взагалі відкрили вогонь по своїх позиціях з метою звинуватити українську армію в обстрілі й застосуванні важкого озброєння. Крім того, ворог бив ще і по мирних жителях.

Пізніше стало відомо про великі втрати в окупантів. Виявилося, що й українська армія дала хорошу відповідь. За різними даними, знищено не менше ніж 20 бойовиків, ЗСУ повністю рознесли позицію ворога.

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Донбас бойовики втрати ЗСУ Руслан Хомчак

Джерело: Сьогодні

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