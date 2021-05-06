На Донбасі загинув ще один український військовий

Це вже друга смерть за сьогоднішній день. Українська сторона поінформувала про інцидент представників ОБСЄ

В результаті обстрілу позицій Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники знову зазнали втрат – увечері 6 травня загинув ще один боєць.

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Про це повідомили в пресцентрі Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українська сторона вже поінформувала про інцидент представників ОБСЄ. На місці події працюють керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня на Донбасі підірвався автомобіль української армії, в результаті загинув боєць, ще троє отримали поранення.

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А перед тим на Донбасі інший боєць був поранений після обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.