На Донбасі загинув ще один український військовий

В результаті обстрілу позицій Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники знову зазнали втрат – увечері 6 травня загинув ще один боєць.
Про це повідомили в пресцентрі Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Українська сторона вже поінформувала про інцидент представників ОБСЄ. На місці події працюють керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 27 квітня на Донбасі підірвався автомобіль української армії, в результаті загинув боєць, ще троє отримали поранення.
А перед тим на Донбасі інший боєць був поранений після обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.