Русский
$ 27,73
33,28
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі загинув ще один український військовий

6 травня, 22:55

Віталій Семченко Віталій Семченко

Це вже друга смерть за сьогоднішній день. Українська сторона поінформувала про інцидент представників ОБСЄ

В результаті обстрілу позицій Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники знову зазнали втрат – увечері 6 травня загинув ще один боєць.

Реклама

Про це повідомили в пресцентрі Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українська сторона вже поінформувала про інцидент представників ОБСЄ. На місці події працюють керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", – сказано в повідомленні.

В тренді
Посвятила паску і зникла: у Рівненській області четвертий день шукають жінку (оновлено)

Нагадаємо, 27 квітня на Донбасі підірвався автомобіль української армії, в результаті загинув боєць, ще троє отримали поранення.

Реклама

А перед тим на Донбасі інший боєць був поранений після обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі буде
На Донбасі буде "різанина": Лавров пригрозив Україні через зміну "Мінська"Влада
На Донбасі підірвався автомобіль, у ЗСУ серйозні втрати
На Донбасі підірвався автомобіль, у ЗСУ серйозні втратиДонбас
Помстився за
Помстився за "приниження"? Ще одна версія розгрому супермаркету в МаріуполіДонбас
Снайпер бойовиків вбив бійця ЗСУ з позивним
Снайпер бойовиків вбив бійця ЗСУ з позивним "Африка": ім'я та фото загиблогоДонбас
Зґвалтування шестирічної дівчинки на Луганщині: з'явилися нові деталі (оновлено)
Зґвалтування шестирічної дівчинки на Луганщині: з'явилися нові деталі (оновлено)Донбас
На Донбасі поранений український військовослужбовець
На Донбасі поранений український військовослужбовецьДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти