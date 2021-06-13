ЗСУ подавили російський безпілотник: де на Донбасі було "гаряче"

Бойовики не зменшують обертів – другий день поспіль однакова кількість обстрілів

Російські військові запускають "Орлан" / Фото: Минобороны РФ

Російські окупанти продовжують ігнорувати режим припинення вогню – за минулу добу дев'ять разів обстріляли позиції української армії, використовуючи заборонене озброєння і навіть безпілотник.

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Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Водяне – ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Авдіївка – окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.

Піски – бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Луганське – позиції ЗСУ були обстріляні з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Причепилівка – ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Новотошківське – окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Військові також повідомили, що на півночі Луганської області було зафіксовано проліт російського безпілотника "Орлан-3М", який був успішно подавлений українською системою радіоелектронної боротьби.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", – повідомили в ООС.

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З початку поточної доби обстрілів не було.

Як повідомляли новини "Сьогодні", п'яні бойовики "ЛНР" перестріляли один одного – прикриваються "українськими диверсантами".

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією