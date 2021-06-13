ЗСУ подавили російський безпілотник: де на Донбасі було "гаряче"

Російські військові запускають "Орлан" / Фото: Минобороны РФ
Російські окупанти продовжують ігнорувати режим припинення вогню – за минулу добу дев'ять разів обстріляли позиції української армії, використовуючи заборонене озброєння і навіть безпілотник.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Водяне – ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Авдіївка – окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.
Піски – бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Луганське – позиції ЗСУ були обстріляні з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Причепилівка – ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Новотошківське – окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Військові також повідомили, що на півночі Луганської області було зафіксовано проліт російського безпілотника "Орлан-3М", який був успішно подавлений українською системою радіоелектронної боротьби.
"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", – повідомили в ООС.
З початку поточної доби обстрілів не було.
Як повідомляли новини "Сьогодні", п'яні бойовики "ЛНР" перестріляли один одного – прикриваються "українськими диверсантами".
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