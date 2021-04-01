ЗСУ потрапили під обстріл на Донбасі: поранено військового

Сьогодні були атаковані позиції ООС під Старогнатівкою, Водяним, Світлодарським, Луганським, Золотим-4 і Шумами

Після діб без втратпозиції Об'єднаних сил на Донбасі знову потрапили під обстріл бойовиків, в результаті чого було поранено військовослужбовця.

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Про це повідомили в прес-центрі ООС 1 квітня.

Загалом з початку доби окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. Вони використовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Зокрема, були атаковані позиції ООС поблизу населених пунктів Старогнатівка, Водяне, Світлодарське, Луганське, Золоте-4 і Шуми, де минулого тижня загинули чотири військовослужбовця. Про всі ці випадки Україна повідомила представникам спеціальної місії ОБСЄ.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний", – заявили в ООС.

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Нагадаємо, що за даними головного управління розвідки Міністерства оборони Росія завершила підготовку окупантів до наступу углиб території України, аби розширити військову присутність на території так званих "ДНР" і "ЛНР".

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