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ЗСУ потрапили під обстріл на Донбасі: поранено військового

1 квітня, 21:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Сьогодні були атаковані позиції ООС під Старогнатівкою, Водяним, Світлодарським, Луганським, Золотим-4 і Шумами

Після діб без втратпозиції Об'єднаних сил на Донбасі знову потрапили під обстріл бойовиків, в результаті чого було поранено військовослужбовця.

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Про це повідомили в прес-центрі ООС 1 квітня.

Загалом з початку доби окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. Вони використовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Зокрема, були атаковані позиції ООС поблизу населених пунктів Старогнатівка, Водяне, Світлодарське, Луганське, Золоте-4 і Шуми, де минулого тижня загинули чотири військовослужбовця. Про всі ці випадки Україна повідомила представникам спеціальної місії ОБСЄ.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний", – заявили в ООС.

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Нагадаємо, що за даними головного управління розвідки Міністерства оборони Росія завершила підготовку окупантів до наступу углиб території України, аби розширити військову присутність на території так званих "ДНР" і "ЛНР".

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Донбас війна на Донбасі втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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