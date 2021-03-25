ЗСУ зрівняли із землею позицію бойовиків: відео потужного удару

Окупанти не припиняють обстріли на передовій, за що періодично гарненько отримують по зубах. Розвідгрупа К-2 54-ї бригади ЗСУ показала відео знищення ворожої позиції на одній з ділянок фронту.

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Про це бійці повідомили у Facebook.

За словами військових, вони розбомбили опорний пункт бойовиків бандформування "Восток", але не вказали, де саме це було.

"Служили вони не дуже мирно, вели вогонь по наших позиціях з різного виду озброєнь, чим доставляли чимало клопоту нашим хлопцям. Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один з днів було завдано вогневого удару з незабороненого виду озброєння", – розповіли в К-2.

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Відео: facebook.com/K2.54OMBr

За даними розвідників, були знищені кілька бойовиків і зрівняли з землею укріплення.

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Військові зазначають, що це був виключно вогонь у відповідь із озброєння, яке не заборонено Мінськими домовленостями – калібр не більше 73 мм.

Як повідомляли новини "Сьогодні", бойовики обстрілюють ЗСУ забороненими мінами, які неможливо знешкодити – ПОМ-2 можна тільки підірвати.

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