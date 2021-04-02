ЗСУ знищили вогневу точку бойовиків: відео влучного пострілу

Українські військові на Донбасі знищили вогневу точку бойовиків, чим показали, що вони теж дають здачі на обстріли ворога. Відповідне відео опублікував у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

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На одній з ділянок фронту бійці ЗСУ жорстко покарали ворога.

"Спеціально для тих, хто вважає, що українські військові не дають відповідь, коли по них стріляють проросійські бойовики. Підрозділ Збройних сил знищує вогневу точку противника у відповідь на прицільний вогонь звідти", – написав він.

Відео: t.me/Tsaplienko

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше бійці 54 бригади ЗСУ показували, як зрівняли з землею позицію бойовиків. Вони розбомбили опорний пункт бойовиків бандформування "Схід". Водночас військові відзначили, що це був виключно вогонь у відповідь на обстріл.

Також ми писали про великі втрати бойовиків за березень, причому більшість з них виявилися небойові.

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