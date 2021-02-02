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За січень бойовики зазнали великих втрат на Донбасі

2 лютого, 10:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник полегшує завдання українській армії – більшість втрат небойові

За перший місяць 2021 року окупаційні війська зазнали чималих втрат. Тільки за січень підрозділи окупантів недорахувалися більше 60 осіб убитими на передовій, небойовими смертями і постраждалими. Про це повідомив в Twitter офіцер розвідки української армії Сергій Нещадим.

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Варто відзначити, що більшість втрат бойовиків – небойові (це може бути і через хворобу, через пияцтво і наркоманію, нестатутні відносини, ДТП, неакуратне поводження зі зброєю, підриви на своїх же мінах).

Втрати бойовиків з 1 січня по 1 лютого склали 62 особи:

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  • безповоротні (200-ті) – 19 людей (4 – бойові, 15 – небойові);
  • санітарні (300-ті) – 43 (3 – бойові, 40 – небойові);
  • військова техніка – 4 одиниці.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців, один з яких помер у лікарні.

А от за 2020 рік ЗСУ добре покришити окупантів на Донбасі. Близько тисячі убитих і поранених, десятки одиниць техніки.

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Донбас бойовики втрати бойовиків

Джерело: Сьогодні

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