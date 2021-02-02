За січень бойовики зазнали великих втрат на Донбасі

За перший місяць 2021 року окупаційні війська зазнали чималих втрат. Тільки за січень підрозділи окупантів недорахувалися більше 60 осіб убитими на передовій, небойовими смертями і постраждалими. Про це повідомив в Twitter офіцер розвідки української армії Сергій Нещадим.

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Варто відзначити, що більшість втрат бойовиків – небойові (це може бути і через хворобу, через пияцтво і наркоманію, нестатутні відносини, ДТП, неакуратне поводження зі зброєю, підриви на своїх же мінах).

Втрати бойовиків з 1 січня по 1 лютого склали 62 особи:

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безповоротні (200-ті) – 19 людей (4 – бойові, 15 – небойові);

санітарні (300-ті) – 43 (3 – бойові, 40 – небойові);

військова техніка – 4 одиниці.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців, один з яких помер у лікарні.

А от за 2020 рік ЗСУ добре покришити окупантів на Донбасі. Близько тисячі убитих і поранених, десятки одиниць техніки.

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