"Забули", що відео два роки? У Мережі розкрили черговий фейк бойовиків про ЗСУ

Російські окупанти продовжують поширювати фейки в Мережі, проте їм швидко знаходять спростування – що бойовики вигадали цього разу

Бойовики знову попались на фейку / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики так званої "ЛНР" заявили, що нібито українські диверсанти залишили понад 200 кг тротилу на маршруті евакуації місцевих жителів до РФ. Проте їхній фейк швидко розкрили в Мережі.

Зокрема, брехню помітив Telegram-канал Ateo.

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Бойовики показали відео, де на автомобільній трасі Луганськ – Ізварине сапери нібито знешкодили машину, де було 200 кілограмів тротилу.

Скриншот із відео, опублікованого бойовиками

Проте автори фейку дали маху: метадані відеоролика свідчать, що його було створено 12 червня 2019 року, тобто ще 2,5 року тому.

Дані про це відео

Не перший фейк бойовиків

Раніше російські окупанти попадались і на іншій брехні про Україну та наших захисників.

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Зокрема, російські окупанти заявили, що Донбас обстрілюють військові ЗСУ. Нібито українські військові з півночі 20 лютого 17 разів обстріляли територію "ДНР". Проте офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей, не планують наступальних операцій або обстрілів мирних жителів.

Крім того, напередодні бойовики зняли, нібито знешкодили "групу українських диверсантів", проте незабаром опублікували фото з таким самим будинком на тлі, заявивши, що цей же будинок обстріляли українські військові.

Із запису, де бойовики "знешкоджують диверсантів", видно, як вони стріляють у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.