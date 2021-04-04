Навіщо Росія знову брязкає зброєю на кордоні з Україною – чотири версії (відео)

Якщо Кремль піде на відкриту агресію, то почнеться "справжня економічна війна"

Весь тиждень з'являються відео, як Росія стягує війська і техніку до кордонів з Україною. Саме Донбас став приводом і головною темою першої розмови президента Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена.

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Навіщо Кремль вкотре брязкає зброєю і до чого готуватися Україні, розповіла кореспондентка "Сьогодні. Підсумки" Наталя Кравченко.

Що відбувається?

Про нове серйозне загострення ситуації в Донецькій і Луганській областях стало відомо 26 березня –коли в районі селища Шуми окупанти вбили чотирьох військових ЗСУ.

The New York Times зазначає, що протягом останніх тижнів у бойовиків так званої "ДНР" з'явилося нове озброєння, а артилерійські та кулеметні обстріли тепер тривають більшу частину дня.

Українська розвідка повідомляє: РФ хоче розширити військову присутність на території псевдореспублік шляхом введення своїх регулярних сил під виглядом миротворців.

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Крім того, у Мережі з'явилися відео, на яких російську техніку перевозять по Керченському мосту. Загалом біля українського кордону розташовано 28 батальйонних тактичних груп ВС Росії. На окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях розгорнуто 14 бойових бригад, полків і підрозділів забезпечення – це близько 28 тис. осіб.

Чого хоче Кремль: варіантів кілька

Володимир Путін образився на американського колегу Джо Байдена, який назвав його вбивцею. І тепер зброєю доводить, хто в домі господар. Росія, загострюючи ситуацію на Донбасі, відвертає увагу від Криму і готується до прориву Північно-Кримського каналу заради дніпровської води. Адже на півострові третій рік поспіль страшна посуха. Подібними військовими погрозами Кремль намагається заморозити конфлікт на Донбасі на російських умовах: зміни до Конституції, особливий статус, прямі переговори з бойовиками і вибори.

За словами політолога Андрія Піонтковського, якщо Кремль піде на відкриту агресію, то почнеться "справжня економічна війна".

"Це буде відключення від Swift, нафтове ембарго, ну і, нарешті, арешт того самого російського трильйона, яким американці погрожують починаючи з закону 2017 року, але так жодного разу і не зважилися. Тотальна економічна війна почнеться негайно після найменшого руху російських збройних сил, наприклад, у напрямку Маріуполя", – вважає він.

А поки Росія готується

Ще одне можливе пояснення провокацій Кремля – прагнення перекласти відповідальність за ситуацію на Донбасі на українську сторону. І це вже намагаються зробити пропагандистські ЗМІ.

З кінця лютого ефіри всіх без винятку російських федеральних телеканалів забиті повідомленнями, що Україна стягує техніку і військових та готує наступ на ОРДЛО.

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Тим часом в окупованому Донецьку з 1 квітня оголосили перший за всі роки офіційний призов до так званої народної міліції "ДНР", яка насправді ніяка не міліція, а, власне, армія.

Увечері 3 квітня ця сама структура повідомила, що український дрон скинув снаряд на околиці Донецька – від вибуху нібито загинув хлопчик, а його бабуся отримала поранення.

Як ми повідомляли раніше, бойовики запустили в сторону українських військових на Донбасі іграшковий дитячий літак, начинений вибухівкою.

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