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Навіщо Росія знову брязкає зброєю на кордоні з Україною – чотири версії (відео)

4 квітня, 22:15

Віталій Семченко Віталій Семченко

Якщо Кремль піде на відкриту агресію, то почнеться "справжня економічна війна"

Весь тиждень з'являються відео, як Росія стягує війська і техніку до кордонів з Україною. Саме Донбас став приводом і головною темою першої розмови президента Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена.

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Навіщо Кремль вкотре брязкає зброєю і до чого готуватися Україні, розповіла кореспондентка "Сьогодні. Підсумки" Наталя Кравченко.

Що відбувається?

Про нове серйозне загострення ситуації в Донецькій і Луганській областях стало відомо 26 березня –коли в районі селища Шуми окупанти вбили чотирьох військових ЗСУ.

The New York Times зазначає, що протягом останніх тижнів у бойовиків так званої "ДНР" з'явилося нове озброєння, а артилерійські та кулеметні обстріли тепер тривають більшу частину дня.

Українська розвідка повідомляє: РФ хоче розширити військову присутність на території псевдореспублік шляхом введення своїх регулярних сил під виглядом миротворців.

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Крім того, у Мережі з'явилися відео, на яких російську техніку перевозять по Керченському мосту. Загалом біля українського кордону розташовано 28 батальйонних тактичних груп ВС Росії. На окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях розгорнуто 14 бойових бригад, полків і підрозділів забезпечення – це близько 28 тис. осіб.

Чого хоче Кремль: варіантів кілька

  1. Володимир Путін образився на американського колегу Джо Байдена, який назвав його вбивцею. І тепер зброєю доводить, хто в домі господар.
  2. Росія, загострюючи ситуацію на Донбасі, відвертає увагу від Криму і готується до прориву Північно-Кримського каналу заради дніпровської води. Адже на півострові третій рік поспіль страшна посуха.
  3. Подібними військовими погрозами Кремль намагається заморозити конфлікт на Донбасі на російських умовах: зміни до Конституції, особливий статус, прямі переговори з бойовиками і вибори.

За словами політолога Андрія Піонтковського, якщо Кремль піде на відкриту агресію, то почнеться "справжня економічна війна".

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"Це буде відключення від Swift, нафтове ембарго, ну і, нарешті, арешт того самого російського трильйона, яким американці погрожують починаючи з закону 2017 року, але так жодного разу і не зважилися. Тотальна економічна війна почнеться негайно після найменшого руху російських збройних сил, наприклад, у напрямку Маріуполя", – вважає він.

А поки Росія готується

Ще одне можливе пояснення провокацій Кремля – прагнення перекласти відповідальність за ситуацію на Донбасі на українську сторону. І це вже намагаються зробити пропагандистські ЗМІ.

З кінця лютого ефіри всіх без винятку російських федеральних телеканалів забиті повідомленнями, що Україна стягує техніку і військових та готує наступ на ОРДЛО.

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Тим часом в окупованому Донецьку з 1 квітня оголосили перший за всі роки офіційний призов до так званої народної міліції "ДНР", яка насправді ніяка не міліція, а, власне, армія.

Увечері 3 квітня ця сама структура повідомила, що український дрон скинув снаряд на околиці Донецька – від вибуху нібито загинув хлопчик, а його бабуся отримала поранення.

Як ми повідомляли раніше, бойовики запустили в сторону українських військових на Донбасі іграшковий дитячий літак, начинений вибухівкою.

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Росія Донбас Володимир Путін війна на Донбасі
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