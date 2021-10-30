Запускали безпілотник та поранили п'ятьох українських військових: окупанти 19 разів обстріляли позиції ООС

Станом на 07:00 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Окупанти 19 разів порушили "тишу" на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новоташківського.

та двічі в біля Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Позиції поблизу Водяного , що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя .

та двічі . Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Саме тому, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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