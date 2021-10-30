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Запускали безпілотник та поранили п'ятьох українських військових: окупанти 19 разів обстріляли позиції ООС

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
30 жовтня, 07:20
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Станом на 07:00 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Окупанти 19 разів порушили "тишу" на Донбасі
Окупанти 19 разів порушили "тишу" на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
  • В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новоташківського.
  • Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.
  • Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • Саме тому, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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