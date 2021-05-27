Мешканцям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше одного разу на місяць

Тимчасові заходи встановлюються нібито з метою боротьби з епідемією COVID-19 – відповідний "указ" підписав ватажок так званої "ЛНР"

Жителям тимчасово окупованих районів Луганської області заборонили перетинати лінію розмежування більш ніж один раз на місяць. Такий наказ прийняв ватажок так званої "ЛНР".

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодны" Тетяна Гаврилюк, це пояснюють нібито складною епідеміологічною ситуацією з коронавірусом.

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В'їжджати і виїжджати можна буде частіше лише у виняткових випадках і за додатковим дозволом. При цьому за відсутності місцевої прописки пускати через КПП "Станиця Луганська" будуть тільки за попередньо сформованим списком.

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