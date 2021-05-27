Русский
$ 27,55
33,68
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Мешканцям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше одного разу на місяць

27 травня, 11:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Тимчасові заходи встановлюються нібито з метою боротьби з епідемією COVID-19 – відповідний "указ" підписав ватажок так званої "ЛНР"

Жителям тимчасово окупованих районів Луганської області заборонили перетинати лінію розмежування більш ніж один раз на місяць. Такий наказ прийняв ватажок так званої "ЛНР".

Реклама

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодны" Тетяна Гаврилюк, це пояснюють нібито складною епідеміологічною ситуацією з коронавірусом.

Відео: Сьогодні

В'їжджати і виїжджати можна буде частіше лише у виняткових випадках і за додатковим дозволом. При цьому за відсутності місцевої прописки пускати через КПП "Станиця Луганська" будуть тільки за попередньо сформованим списком.

В тренді
На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедії

Раніше ми повідомляли, що Україна хоче скасувати штрафи за в'їзд з ОРДЛО через Росію.

Також нагадаємо, як виїхати з окупованого Донбасу на авто без документів.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Україно, йди-но ти в ж*пу": розсерджена мати з дітьми викинула паспорт (відео)Україна
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас
Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну техніку
Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну технікуДонбас
ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі
ТКГ домовилася розблокувати роботу двох КПВВ на ДонбасіДонбас
Колишній
Колишній "ДНРівець" розстріляв мирного жителя. Подробиці зухвалого злочинуДонбас
Бойовики з забороненої зброї вдарили по передмістю Донецька: дивом уникли жертв
Бойовики з забороненої зброї вдарили по передмістю Донецька: дивом уникли жертвДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти