Усвідомлював, що робив: результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського

Результати експертизи стали відомими сьогодні. Вони показують, що в момент інциденту хлопець усвідомлював свої дії

ДТП трапилося 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Експертиза визнала 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, осудним. Це означає, що його можуть судити.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив адвокат потерпілої сторони Ігор Черняк.

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Результати експертизи стали відомими сьогодні, 7 грудня.

"Тепер не повинно виникнути питань у суді щодо його осудності. Іншими словами, з точки зору психічного здоров'я, він здоровий. Результати експертизи стали відомі сьогодні, через два тижні. Очікуємо, що всі експертизи будуть проведені. Сподіваємося, що це зможе статися наприкінці грудня або в січні", – повідомив сайт "Сьогодні" адвокат потерпілої сторони Ігор Черняк.

Спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко підтвердив інформацію про осудність Миколи Харківського.

"Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, що сталося 26 жовтня 2021 року, є осудним. Експертиза підтвердила, що 16-річний підозрюваний на момент скоєння кримінальної діяльності іншого хворобливого стану психіки не мав. Відповідно до психічного стану підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними", – повідомив Дмитро Чубенко.

Ініціатором проведення цієї експертизи були слідчі. У кримінальному провадженні призначено близько 15 експертиз. Наразі проведено дві: психіатричну та генетичну, додав у коментарі сайту "Сьогодні" спікер прокуратури Харківської області.

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