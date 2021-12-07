Усвідомлював, що робив: результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського

Експертиза визнала 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, осудним. Це означає, що його можуть судити.
Про це сайту "Сьогодні" повідомив адвокат потерпілої сторони Ігор Черняк.
Деталі
Результати експертизи стали відомими сьогодні, 7 грудня.
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"Тепер не повинно виникнути питань у суді щодо його осудності. Іншими словами, з точки зору психічного здоров'я, він здоровий. Результати експертизи стали відомі сьогодні, через два тижні. Очікуємо, що всі експертизи будуть проведені. Сподіваємося, що це зможе статися наприкінці грудня або в січні", – повідомив сайт "Сьогодні" адвокат потерпілої сторони Ігор Черняк.
Спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко підтвердив інформацію про осудність Миколи Харківського.
"Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, що сталося 26 жовтня 2021 року, є осудним. Експертиза підтвердила, що 16-річний підозрюваний на момент скоєння кримінальної діяльності іншого хворобливого стану психіки не мав. Відповідно до психічного стану підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними", – повідомив Дмитро Чубенко.
Ініціатором проведення цієї експертизи були слідчі. У кримінальному провадженні призначено близько 15 експертиз. Наразі проведено дві: психіатричну та генетичну, додав у коментарі сайту "Сьогодні" спікер прокуратури Харківської області.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.