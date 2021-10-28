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16-річному мажору з Харкова обирають запобіжний захід – онлайн (оновлюється)

Анна Бровко Анна Бровко кореспондент Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 09:52
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Початок засідання запланований на 10:00. Біля будівлі суду посилена охорона
16-річному мажору обирають запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"
16-річному мажору обирають запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, у Київському районному суді Харкова мають обирати запобіжний захід 16-річному водію Інфініті Миколі Харківському, який влаштував жахливу ДТП.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Обрання запобіжного заходу 16-річному мажору

10:10: Адвокат Миколи Харківського Інна Данилова заявила, що її підзахисний скаржиться на втрату пам'яті через удар під час аварії. І поки що незрозуміло, чи визнає він, що був за кермом.

Адвокат проситиме для нього цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід. Вона визнала при цьому, що підзахисний має умовний термін.

Правоохоронці вчора заявляли, що звинувачення наполягатиме на арешті без права внесення застави.

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Крім того, адвокат поскаржилася на погрози на свою адресу.

Також вона заявила, що батько Миколи – "звичайний рубщик м'яса на ринку", а мама знаходиться в Німеччині разом із ключами та техпаспортом на машину і приїде наступного тижня. Авто вона купила собі буквально тиждень тому.

Мама Миколи, за словами Данилової, дала вказівки повнолітній людині забрати авто зі СТО, де вона залишила його після покупки. З цією людиною був Микола. Подальші подробиці адвокату невідомі.

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Адвокат затриманого гонщика поскаржилася на погрози на її адресу.

Початок засідання запланований на 10:00.

Біля будівлі суду посилена охорона.

Дуже багато поліції. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Дуже багато поліції. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Охорона все контролює. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Охорона все контролює. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Біля суду посилена охорона. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Біля суду посилена охорона. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Поліція на місці. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Поліція на місці. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Що відомо про ДТП?

  • В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.

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