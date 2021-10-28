16-річному мажору з Харкова обирають запобіжний захід – онлайн (оновлюється)

Початок засідання запланований на 10:00. Біля будівлі суду посилена охорона

16-річному мажору обирають запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, у Київському районному суді Харкова мають обирати запобіжний захід 16-річному водію Інфініті Миколі Харківському, який влаштував жахливу ДТП.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Обрання запобіжного заходу 16-річному мажору

10:10: Адвокат Миколи Харківського Інна Данилова заявила, що її підзахисний скаржиться на втрату пам'яті через удар під час аварії. І поки що незрозуміло, чи визнає він, що був за кермом.

Адвокат проситиме для нього цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід. Вона визнала при цьому, що підзахисний має умовний термін.

Правоохоронці вчора заявляли, що звинувачення наполягатиме на арешті без права внесення застави.

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Крім того, адвокат поскаржилася на погрози на свою адресу.

Також вона заявила, що батько Миколи – "звичайний рубщик м'яса на ринку", а мама знаходиться в Німеччині разом із ключами та техпаспортом на машину і приїде наступного тижня. Авто вона купила собі буквально тиждень тому.

Мама Миколи, за словами Данилової, дала вказівки повнолітній людині забрати авто зі СТО, де вона залишила його після покупки. З цією людиною був Микола. Подальші подробиці адвокату невідомі.

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Адвокат затриманого гонщика поскаржилася на погрози на її адресу.

Початок засідання запланований на 10:00.

Біля будівлі суду посилена охорона.

Дуже багато поліції. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Охорона все контролює. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Біля суду посилена охорона. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Поліція на місці. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Що відомо про ДТП?

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