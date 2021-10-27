16-річний мажор із Харкова після ДТП почистив сторінку в Instagram, але це не допомогло (фото)

Наразі у нього 1214 підписників та 145 підписок

16-річний мажор почистив сторінку у Мережі. Фото: колаж "Сьогодні"

16-річний мажор Микола, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, після події почистив свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Крім того, інші люди створили фейковий обліковий запис винного.

Про це "Сьогодні" стало відомо у Instagram.

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Мажор почистив свою сторінку

Після жахливої ДТП у Харкові 16-річний винуватець Микола видалив усі записи та сторіз зі своєї сторінки в Instagram.

Наразі у нього 1214 підписників та 145 підписок.

Крім того, на сторінці в описі сказано: "М'ясокомбінат. Оптова торгівля м'ясом".

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Люди створили фейкову сторінку мажору

У Instagram створили фейкову сторінку 16-річному мажору. На ній опублікували кілька відео, де хлопець хамить поліцейським та порушує правила дорожнього руху.

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Розвиток подій

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя із жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя із жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Хлопець розбив кілька машин і прострілив коліна людині

Хлопець уже розбив Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Блогерці Анні Кривуц він відправив відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

"Він казав: "У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити", – розповідала дівчина.

Також Анна повідомила, що одного разу в клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби в мене не було умовного, я б іще більше чудив".

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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