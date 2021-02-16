Русский
$ 27,97
33,93
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

А казали – три місяці: у скутих ланцюгом закоханих із Харкова набрякли руки (відео)

16 лютого, 01:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Олександр і Віка хочуть відмовитися від рекорду

Закохані з Харкова – Олександр і Віка, які скували себе ланцюгом 14 лютого, скаржаться, що у них почали набрякати і болять руки.

Реклама

Відповідне відео розмістив телеграм-канал "Харків 1654".

Спочатку молоді люди збиралися провести прикутими один до одного три місяці, але, мабуть, план виявився не надто вдалим, не всі незручності були враховані.

Судячи зі слів Олександра на відео, ланцюг, швидше за все, знімуть найближчим часом.

В тренді
Підсунули змію: в Харкові таксисту трапилося незвичайне замовлення (фото)

Нагадаємо, Олександр і Віка спеціально приїхали до Києва з Харкова 14 лютого, щоб за допомогою зварювання з'єднати руки один одного ланцюгом. Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України – ланцюг навіть опломбували.

Реклама

Ми також писали про ТОП-9 найдивніших змагань у світі і вчинків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків рекорд закохані ланцюг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)
Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)Харків
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)Харків
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяра
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяраХарків
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор Терехов
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор ТереховХарків
Без масок і дистанції: у Харкові зібралися натовпи через знижки (фото, відео)
Без масок і дистанції: у Харкові зібралися натовпи через знижки (фото, відео)Харків
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти