А казали – три місяці: у скутих ланцюгом закоханих із Харкова набрякли руки (відео)

Олександр і Віка хочуть відмовитися від рекорду

Закохані з Харкова – Олександр і Віка, які скували себе ланцюгом 14 лютого, скаржаться, що у них почали набрякати і болять руки.

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Відповідне відео розмістив телеграм-канал "Харків 1654".

Спочатку молоді люди збиралися провести прикутими один до одного три місяці, але, мабуть, план виявився не надто вдалим, не всі незручності були враховані.

Судячи зі слів Олександра на відео, ланцюг, швидше за все, знімуть найближчим часом.

Нагадаємо, Олександр і Віка спеціально приїхали до Києва з Харкова 14 лютого, щоб за допомогою зварювання з'єднати руки один одного ланцюгом. Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України – ланцюг навіть опломбували.

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