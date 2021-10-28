Адвокат 16-річного винуватця ДТП у Харкові захищає вже не першого мажора – подробиці

П'ять років тому вона представляла інтереси іншого хлопця

Адвокат, яка захищає 16-річного мажора. Фото: колаж "Сьогодні"

Інтереси 16-річного мажора Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, представляє Інна Данилова. Раніше вона захищала іншого мажора – Алекса Бондаренка.

Про це повідомляє Newsroom.

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Що відомо про адвоката 16-річного Миколи?

П'ять років тому юристка, яка тоді мала прізвище Перепелиця, захищала іншого мажора – Алекса Бондаренка. Влітку 2015 року з товаришем він справив потребу біля Шевченківського райвідділу.

Запал молодиків не змогли остудити навіть співробітники поліції, які прибули на місце. Ба більше, Алекс зняв штани та продемонстрував силовикам зад. Вже перебуваючи в наручниках, молодик напав на журналіста, а також сипав погрозами поліцейським і хвалився зв'язками, за що в соцмережах отримав прізвисько "мажор-дзюркотун".

У підсумку юнака засудили до штрафу в розмірі 12 750 гривень. Однак після скандального випадку молодик не став поводитися біль стримано. У вересні цього року хлопець розмахував пістолетом у кафе на вулиці Данилевського. Як з'ясувалося згодом, у зброї були гумові кулі.

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Адвокат Миколи Харківського стверджує, що їм загрожують / Фото: Колаж: Сьогодні

Що відомо про ДТП?

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