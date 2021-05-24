"Аладдін" із Харкова готується до нової витівки, вже не на дорозі

Скоро суд, де він планує визнати свою провину – штраф за небезпечне катання в образі Аладдіна блогер уже заплатив

Харківський блогер Денис Повєткін, якого поліція недавно затримувала за катання на килимі, готується до нової "витівки" і суду.

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Він розповів нам, чому вирішив покататися Харковом на килимі і яку отримав від цього вигоду.

"Це катання на килимі – це, звичайно, аж занадто. Це було гумористично і жартівливо, але добре, що обійшлося без аварії, – розповів нам Денис Повєткін. – Сама ідея прийшла після того, як побачив подібне закордонне відео. Знайшовся килим, після чого спорудили конструкцію на чотирьох колесах і вирішили поїхати на ній Харковом", – пояснив блогер.

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За його словами, конструкцію підстраховувала ще одна машина, яка їхала на "аварійці" зі швидкості 10-20 км/год.

"Відео набрало багато переглядів. До речі, тепер хочу, щоб у покарання мені дали виправні роботи. Я хочу показати своїм підписникам, що ми знімаємо не тільки якісь дурниці, але і, наприклад, з хорошим настроєм прибираємо Харків, робимо корисну справу. Про це теж буде відео", – сказав він.

Денис закликає всіх, хто переглянув ролик з катанням на килимі, не повторювати цей трюк.

"Трюк небезпечний, тому не рекомендую його повторювати. Штраф уже сплачено, на 31 травня призначено судове засідання, на ньому я маю намір визнати свою провину", – зізнався Денис Повєткін.

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До цього Денис додав, що незабаром вкотре здивує своїх підписників новою витівкою, але розкривати секрет відмовився. Хоча натякнув, що жартувати на дорозі вже не має наміру, бо це небезпечно.

Не повторювати катання на килимі закликали і в патрульної поліції України.

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