Автомобілі розірвало на частини: у Харкові сталася моторошна ДТП (фото, відео)

Один з автомобілів порушив правила дорожнього руху та на швидкості їхав по перехрестю

Автомобіль порушив правила дорожнього руху/Колаж: Сьогодні

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива автотроща. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі інциденту

Близько дев'ятої вечора водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом, й на шаленій швидкості зіштовхнувся з іншою машиною. Водій їхав на червоне світло світлофора. Обидва автомобілі буквально розірвало на частини. Одна людина загинула. Ще принаймні троє — постраждали. Свідками ДТП стали десятки людей. На місці трагедії працюють кілька бригад швидкої допомоги.

Дії правоохоронців

Зараз на місці події працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди.

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Смертельна ДТП у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Аварія сталася в районі села Надія. У результаті ДТП зіткнулися чотири автомобілі — Москвич 2141, AUDI A6, Dacia Logan і Chevrolet Lacetti. Водій транспортного засобу Chevrolet Lacetti — чоловік 1957 року народження — помер на місці. Його тіло затисло понівеченими конструкціями авто. Рятувальники діставали за допомогою гідравлічних ножиць і домкратів. Стан інших водіїв — задовільний.

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