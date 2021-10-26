Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Автомобілі розірвало на частини: у Харкові сталася моторошна ДТП (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
26 жовтня, 23:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один з автомобілів порушив правила дорожнього руху та на швидкості їхав по перехрестю
Автомобіль порушив правила дорожнього руху/Колаж: Сьогодні
Автомобіль порушив правила дорожнього руху/Колаж: Сьогодні

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива автотроща. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Деталі інциденту

Близько дев'ятої вечора водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом, й на шаленій швидкості зіштовхнувся з іншою машиною. Водій їхав на червоне світло світлофора. Обидва автомобілі буквально розірвало на частини. Одна людина загинула. Ще принаймні троє — постраждали. Свідками ДТП стали десятки людей. На місці трагедії працюють кілька бригад швидкої допомоги.

Дії правоохоронців

Зараз на місці події працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди.

Реклама

Смертельна ДТП у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Аварія сталася в районі села Надія. У результаті ДТП зіткнулися чотири автомобілі — Москвич 2141, AUDI A6, Dacia Logan і Chevrolet Lacetti. Водій транспортного засобу Chevrolet Lacetti — чоловік 1957 року народження — помер на місці. Його тіло затисло понівеченими конструкціями авто. Рятувальники діставали за допомогою гідравлічних ножиць і домкратів. Стан інших водіїв — задовільний.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

142 886

захворіло за тиждень в Україні

+46%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Завтра

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 25 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 058 802
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 151 478
Всього введених доз 16 210 280
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти