Базарний день після локдауну: на ринках обіцяють великі знижки

В Україні у вівторок, 26 січня відкрилися усі ринки. Після локдауну продавці вийшли у надії заробити хоча б щось, але покупців дуже мало. "Сьогодні" перевірили три найбільші ринки – одеський "Сьомий кілометр", харківський "Барабашово" та

речовий у Хмельницькому.

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Чи пропонують вони знижки, аби привабити покупців, з’ясовувала Анастасія Сбродова.

Речовий ринок, Хмельницький

На Хмельницькому речовому ринку встановлено понад 14 тис. контейнерів, його площа 40 гектарів і він – один із найбільших в Україні. Хоча локдаун завершився в неділю, запрацював ринок у вівторок, 26-го, бо понеділок – офіційний вихідний у продавців.

25 років продає вишитий одяг Леся, вона приїхала з Прикарпаття. Під час локдауну була без роботи. Зізнається, що інтернет так і не опанувала, тож продає лише на ринку. Очікувала у перший день роботи навали покупців, але людей мало.

"Але, дякувати Богу, базар відкрився, люди трошки веселішими стали і ми й надалі думаємо, що будемо так далі працювати, що ми зможемо помаленько жити", – каже продавчиня.

На ринку сьогодні бачили ряди зачиненених контейнерів.

"Покупці не йдуть, тому що думають, що ще зачиненено, а ті хто хоче працювати і може працювати, не дочікується свого клієнта", – ділиться ще одна продавчиня Оксана.

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Обов’язкова умова роботи ринків – дотримання карантинних вимог: продавці та покупці – у масках, а на торгових точках – дезінфектори.

Заступник Хмельницького міського голови запевняє, що за 16 днів, поки були зачинені, підприємці за оренду місця не платитимуть.

"В нас є випадки, коли на одному ринку вже 500 відмовилися від торгівлі, тобто вони залишають свої контейнери, або змінюють місце діяльності, або припиняють взагалі діяльність. Є така тенденція, вона, звичайно, насторожує", – каже Роман Примуш, заступник хмельницького міського голови.

Відео: Сьогодні

"Барабашово", Харків

Харківський ринок Барабашово почав працювати першого ж дня послаблення карантину. Продавці кажуть, що скучили за роботою. Пандемія вдарила по бізнесу, але нині торгівля поволі оживає.

"Сьогодні і вчора – у мене нормальний день. Я почнілась і закріпилась, скажем так. Ну це по-базарному", – розповідає Олександра Погребняк, яка торгує жіночим одягом.

З її слів, торгують за старими цінами, а новий товар під реалізацію вимушені брати у борг.

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Дмитро розповідає, що до коронакризи мав дві точки, однак одну довелося закрити.

"На весь зимовий асортимент у нас знижки. Тобто шкарпетка, яка в сезон коштувала 40-50 гривень, зараз коштує 20-25 гривень. Ну, чесно, дуже раді, що вийшли. Дуже раді, дійсно. Те, що насиділися вдома – це одне. А тоїе, що потрібно за щось їсти..." – каже Дмитро Іщук, що продає шкарпетки.

"Сьомий кілометр", Одеська область

Після локдану оговтується і найбільший ринок Європи – "Сьомий кілометр".

Дмитро карантин переживав у інтернеті, там намагався торгувати.

"Людей не багато. Вони в принципі, з карантином та локдауном переходять на інтернет закупівлі і не їздять ані на ринок, ані по магазинах", – розповідає підприємець Дмитро Продан.

Підприємці торгують минулорічними закупівлями.

"Дома сиділи, торгівлі не було. Зараз теж сидимо всі. Два контейнери – купа товару, а продажів не було", – каже Світлана Копанська, підприємець.

На Одеському ринку кажуть – готові робити великі знижки і торгуватися.

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