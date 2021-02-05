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Бігала з дитиною по дорозі: у Харкові жінка залишила маленьку дівчинку вночі на вулиці (фото)

5 лютого, 14:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Порушницею виявилася наркозалежна жінка

У Харкові жінка ходила по проїзній частині з маленькою дівчинкою, а потім залишила її і втекла. Дитину 2018 народження відвезли до дитячої лікарні.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківської області.

Так, вночі в поліцію звернувся чоловік. Він заявив, що на проспекті Тракторобудівників по проїзній частині бігає неадекватна жінка з дитиною на руках. На місце виїхали правоохоронці.

Там вони зустріли заявника і маленьку дівчинку. Чоловік розповів, що жінка залишила дитину та втекла. Поліцейські встановили мати дитини і з'ясували, що 30-річна харків'янка систематично вживає наркотики.

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Зараз її шукають, щоб притягнути до відповідальності за невиконання обов'язків з виховання дитини. Подальшу долю малюка буде вирішувати служба у справах дітей.

Нагадаємо, раніше в Херсоні жінка залишила двох своїх синів, вони кілька годин чекали її біля школи, але мати так і не з'явилася.

Крім того, у Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили в смітті серед тарганів і їли собак.

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Харків дівчинка копи горе-матір
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