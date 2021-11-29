Била ногами в пах: у Харкові дівчина посеред вулиці напала на хлопця (відео)

Користувачі Мережі у коментарях під відео радять хлопцеві написати на дівчину заяву в поліцію

Била кулаками по голові та ногами в пах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові дівчина жорстоко побила хлопця. Але хлопець на побиття дівчини не відповів.

Про це повідомив Telegram-канал "ТРУХА".

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На кадрах видно, що вона почала бити його кулаками по голові і ногами в пах. Але хлопець просто витерпів усі удари, але у відповідь її не вдарив. Після побиття він пішов.

Причина такого нападу невідома.

Інцидент стався поблизу нічного клубу "Малина".

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Що пишуть користувачі Мережі:

"Нічого хорошого з цієї дівчини не виросте".

"Видно, що у хлопця з однією ногою біда, пересувається як людина з інвалідністю. Не відповів швидше за все через те, що боявся, що заб'ють натовпом, бо на 36 секунді відео чітко видно як один хлопець у світлих штанях уже замахувався".

"А якби хлопець відповів, то вже завтра була б заява в поліції. Ну і публічне обговорення тут, що "це не чоловік", "так не можна", "жінок не б'ють" і т.д."

"Респект витримці".

"Майбутня мамка гопника".

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