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Понад 3 тонни наркотиків і 118 причетних: на Харківщині провели спецоперацію (фото і відео)

29 січня, 13:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Копи вже повідомили про 63 підозри

У Харківській області правоохоронці провели спецоперацію і встановили 118 осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів і психотропів. Вартість вилучених речовин близько 120 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що до операції задіяли понад 600 правоохоронців.

Що зробили під час операції:

  • ліквідували сім підпільних нарколабораторій;
  • провели 350 обшуків;
  • вилучили близько 200 кг наркотичних і психотропних речовин (близько 300 000 доз);
  • вилучили понад 3 тонни прекурсорів для їхнього виготовлення;
  • заблокували 5 інтернет-магазинів наркотиків;
  • виявили 43 наркопритони.
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Серед вилученого є більш ніж 80 кг канабісу, більш ніж 80 л опію, 30 кг "Альфа PVP", 4 кг амфетаміну, 2700 упаковок метадону і 2500 упаковок опіоїдного (наркотичного) препарату. За цінами "чорного" ринку все це коштує близько 120 млн гривень.

Крім того, поліцейські викрили два організовані угруповання. Одне "спеціалізувалося" на виготовленні "Альфа PVP", її продавали три спільники в соцмережі.

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Інша група налагодила мережу виготовлення та збуту метадону. Організатор з Києва поставляла наркотики двом спільникам з Харківської області. Вони отримували товар, фасували та розповсюджували його в місті.

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Зараз 16 осіб затримано, повідомлено про 63 підозри.

Нагадаємо, у Чернігівській області двоє копів займалися наркоторгівлею.

Крім того, під Запоріжжям 16-ти і 18-річна подруги продавали наркотики в соцмережі.

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